Parceria cobre áreas de bairro com árvores

Como o próprio nome sugere, o Jardim Campos Verdes é um bairro de Nova Odessa no qual existem várias áreas disponíveis, agora preenchidas por centenas de árvores plantadas pela prefeitura. A Secretaria de Meio Ambiente tem promovido seguidos plantios através de parceria com o GAA (Grupo dos Amigos das Árvores), formado por diversas empresas da cidade que realizam a doação das espécies.

Iniciado em 2015, o GAA atua em parceria com a administração pública, sendo composto pelas empresas Profil Indústria e Comércio de Fios, Ortofil/Ortobom Indústria e Comércio e Serviços, KSPG Automotive do Brasil e Daune Travesseiros de Penas Ltda. Tem assessoria técnica do Instituto Plantarum e da Natuflora, responsáveis pela orientação de escolha de mudas e procedimentos. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A meta inicial da parceria Prefeitura/GAA, de 30 mil mudas, entra agora na 2ª fase, após ultrapassar a marca de 10 mil árvores. No Campos Verdes foram quase mil mudas plantadas nas últimas semanas e os próximos bairros serão o Jardim Capuava, Eneides e o Residencial Fibra. “Estamos ampliando a cobertura vegetal e recuperando áreas públicas”, ressalta a diretora de Meio Ambiente, Fernanda Dagrela.

O secretário de Meio Ambiente, Edson Barros de Souza, recebeu o idealizador do projeto, o empresário Breno de La Rue, e o secretário do GAA, Rui Antônio Procópio, para os quais mostrou as áreas no Jardim Campos Verdes onde houve os plantios recentes. “Somente este ano, o grupo de empresários doou 3.500 mudas de árvores à prefeitura, que continua plantando em vários locais”, reforça o secretário.

São espécies nativas e frutíferas, como Cerejeira, Pitangueira, Ameixa, Uvaia, Salsa Pimenteira, Jequitibás, Ipê Branco e até Araucária, a árvore-símbolo do Estado do Paraná, que está entre as espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção e com alto risco de desaparecimento. “Estamos plantando várias Araucárias pra ver se elas se adaptam aqui, é uma novidade”, revela Edson Barros.

As ações do GAA envolveram também a comunidade escolar, através da Secretaria Municipal de Educação. A Prefeitura é responsável pela disseminação do projeto junto às crianças e também acompanha e orienta os plantios. Além da distribuição das mudas, o projeto tem criado ‘minibosques’ em escolas e permite aos alunos acompanhar o desenvolvimento das mudas.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.