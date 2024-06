Paradas, obras da nova Delegacia de Nova Odessa atrasam

Anunciada como reforma, obra da Delegacia de Nova Odessa, na verdade, é uma reconstrução - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As obras do novo prédio da Delegacia de Nova Odessa eram para ser entregues em abril, mas estão paralisadas há pelo menos oito meses. O imóvel, que fica na Avenida Carlos Botelho, já teve investidos R$ 2 milhões dos R$ 2,6 milhões previstos, segundo fiscalização do TCE (Tribunal de Contas do Estado), mas continua inacabado.

Ao LIBERAL, a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) informou apenas que a empresa responsável pela obra, a Arcon Engenharia, propôs um aditivo na obra, mas não informou os detalhes. A pasta informou apenas que a proposta está sob análise. Caso seja aprovada, o valor e o prazo para entrega serão revistos. A reportagem entrou em contato com a empresa, mas não teve retorno.

O atraso das obras do governo estadual também implica em custos para a Prefeitura de Nova Odessa. Desde agosto de 2022, o governo municipal paga R$ 8,5 mil por mês pela locação de um prédio provisório para a delegacia, no Centro. Até este mês, a administração municipal já gastou mais de R$ 180 mil com o aluguel do imóvel.

A prefeitura não se manifestou sobre o valor do aluguel. Informou apenas que “a atual gestão municipal vê a obra da nova Delegacia do Município como uma conquista para a cidade e um grande avanço na área de Segurança Pública, e segue aberta a novas parcerias com o Governo do Estado nesta e em todas as demais áreas”, cita a nota.

Na última semana, o assunto foi discutido na sessão da câmara, quando os vereadores aprovaram uma moção de apelo de autoria do vereador Cabo Natal (Republicanos) direcionada à SSP, pedindo a retomada das obras e um requerimento, do mesmo parlamentar, questionando a prefeitura sobre os pagamentos dos alugueis, pois entende que deveriam ser de responsabilidade do Estado.

Natal, que também preside a Comissão de Segurança Pública do Parlamento Metropolitano, esteve no início do mês na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para solicitar apoio do deputado estadual Capitão Telhada (PP) junto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na retomada da obra.

Anunciada como reforma, a obra, na verdade, é uma reconstrução da Delegacia de Nova Odessa, iniciada em junho de 2022.