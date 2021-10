Parada desde janeiro, reforma de escola em Nova Odessa será retomada

Parada desde janeiro, a reforma da Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Theresinha Malagueta Merenda, no Jardim Bela Vista, em Nova Odessa, será retomada a partir do dia 4 de novembro.

O anúncio foi feito pela prefeitura nesta quinta-feira (21), com previsão de conclusão das obras em 180 dias.

Mais de 100 alunos foram remanejados, mas para escola longe do bairro – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Um mês atrás, o LIBERAL noticiou reclamação de pais de alunos sobre a indefinição e demora da reforma da Emefei, iniciada em outubro de 2020.

Na ocasião, a prefeitura alegou que a DJR Oliveira, empresa contratada para o serviço na gestão passada, abandonou a obra em janeiro deste ano.

A DJR culpou a alta dos preços causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e pediu reequilíbrio financeiro do contrato para executar a obra.

Conforme prometido na época, o Executivo rescindiu o contrato e convocou a outra empresa, segunda colocada na licitação, para assumir a reforma. A nova empresa responsável, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, é a Vértice Edificações.

Com a correção pela inflação do período desde a assinatura do contrato original, o valor investido pela prefeitura na obra é de R$ 483.714,71, pouco mais de R$ 112 mil a mais do que a quantia firmada no contrato anterior.

De acordo com a prefeitura, não está descartada uma penalização da DJR, em função do abandono.

O Executivo afirma que não houve prejuízos para os mais de 100 alunos remanejados em agosto para outras unidades da rede municipal.

Entretanto, a mudança desagradou pais de estudantes que foram transferidos para escola no Jardim dos Lagos, distante de onde a maioria mora.