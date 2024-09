Para evitar leilão, Detran notifica donos de 2,1 mil veículos recolhidos em Nova Odessa

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) notificou proprietários de 2.147 veículos que estão recolhidos no Pátio Unificado Municipal e Estadual de Nova Odessa. Por meio de edital publicado na última sexta-feira (20), a autarquia determinou que a retirada deve ser feita até segunda-feira (30) – caso contrário, os automóveis poderão ir a leilão.

Para resgatar o veículo, o proprietário deve quitar os débitos que estão atribuídos a ele. Além do valor da dívida, é necessário pagar pela remoção e estadia no pátio, assim como regularizar o automóvel. As regras são estimuladas pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Detran notifica proprietários para retirada de veículos no pátio de Nova Odessa – Foto: Leonardo Matos/Liberal

A lista com todos os veículos disponíveis para retirada pode ser consultada por meio da edição do dia 20 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, pela internet. O pátio fica na Rua Felix Gomes dos Santos, 50, no Jardim Santa Carolina.

Perdi o prazo. Ainda posso retirar?

Os veículos que não forem retirados dentro do prazo estipulado entrarão em processo licitatório para leilão. Conforme o próprio Detran, “é como se acendesse um sinal amarelo”. Se enviado a leilão, o automóvel pode ser retirado até a véspera do pregão, desde que quitadas as pendências.