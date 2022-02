Pais reclamam de redução dos horários das creches em Nova Odessa

Com a alteração, entrada nas unidades passa das 6h para 7h, enquanto a saída muda de 18h para 16h50

Pais de alunos de creches da rede municipal de ensino de Nova Odessa reclamam da redução em duas horas no período de permanência das crianças nas unidades escolares. Após bilhete entregue em reunião, os pais e responsáveis foram avisados de que o horário de atendimento seria diminuído de 12 horas diárias para dez.

Com a redução, os alunos do período integral passam a entrar às 7h e sair às 16h50. Antes da mudança, o horário era das 6h às 18h.

O problema tem sido acompanhado pelo vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia (DEM), que encaminhou requerimento à prefeitura, questionando sobre a medida. “Isso compromete a rotina de muitos trabalhadores que saem do trabalho às 17h15 e precisam do tempo de deslocamento para buscar as crianças”, disse.

Ainda dentro das reclamações dos pais, eles foram comunicados de que algumas crianças, de salas de aulas específicas, seriam dispensadas ainda mais cedo, pois professores dessas salas teriam horário de trabalho reduzido.

Em nota, a Prefeitura de Nova Odessa informou que, desde 2018, quando as primeiras educadoras começaram a ter suas jornadas em sala de aula reduzidas, por meio de decisão judicial, os alunos das respectivas turmas começaram a ter seus horários também diminuídos.

“Em 2020, com cada vez mais educadoras tendo suas jornadas reduzidas judicialmente, os horários de atendimento foram sendo adequados, prevendo o cumprimento judicial de 15 minutos de pausa na intrajornada e de 1/3 da jornada de cada profissional sem alunos”, trouxe o texto encaminhado pela administração nesta quarta-feira.

Este momento da carga horária sem alunos, de acordo com a prefeitura, é denominado HTPI (Hora de Trabalho Pedagógico Individual).

A administração municipal confirmou que os alunos permanecem por 10 horas diárias no ambiente educacional e que “desta forma é garantido o direito da criança à educação e também o direito à convivência familiar, bem como o direito do profissional em planejar, estudar e desenvolver-se no ambiente de trabalho”.