Padre Itamar morre aos 74 anos vítima da Covid-19

Religioso, que estava à frente da Paróquia São Jorge, em Nova Odessa, testou positivo no último dia 14 e não resistiu as complicações do vírus

Ordenado padre há quase 42 anos, em 18 de dezembro de 1972, Itamar fidelizou fiéis na região - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Com atuação em cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), o Padre Itamar Gonçalves morreu nesta terça-feira (31) por complicações decorrentes do coronavírus (Covid-19). O religioso de 74 anos testou positivo para o vírus no último dia 14 e, desde então, esteve internado na Unimed de Americana.

Ele estava à frente da Paróquia São Jorge, de Nova Odessa, mas também já comandou a Paróquia São Domingos, em Americana.

Inicialmente, Itamar se internou apenas por orientação médica, para ficar em observação. Porém, teve uma piora no dia 17 e precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O padre também foi intubado e passou a ficar em coma induzido.

No dia 23, a Paróquia São Jorge divulgou que Itamar passava por um procedimento de extubação, que, por fim, não se concretizou, pois ele teve constantes picos de febre.

A situação se agravou de vez no último dia 30, quando seu funcionamento renal começou a apresentar complicações. Por conta disso, uma equipe de hemodiálise deu início a um estudo sobre o caso.

Seu nível de secreção também se elevou. A equipe médica já avaliava, inclusive, que pudesse ter havido algum evento neurológico.

Ordenado padre há quase 42 anos, em 18 de dezembro de 1972, Itamar fidelizou fiéis na região. Além de Americana e Nova Odessa, também atuou em Cosmópolis. Ele tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Em conversa com o LIBERAL, o pastor da Igreja da Presbiteriana Jonas Gonçalves, irmão do Padre Itamar, ressaltou o espírito acolhedor e as diversas qualidades dele.

“Passamos a infância juntos e sonhamos juntos. Ele se tornou padre e eu pastor, temos a mesma carreira. Ele ocupava um grande espaço na minha vida, no meu coração e era para mim um modelo de dedicação, liberalidade e solidariedade. Ele era um acolhedor, sabia reunir as pessoas diferentes fazendo delas seus amigos”.