Paciente ameaça funcionários e posto de saúde de Nova Odessa precisa ser fechado

Paciente teria entrado no consultório de um médico com uma arma de choque, spray de pimenta e um soco inglês

Unidade Básica de Saúde do Jardim Nossa Senhora de Fátima foi fechada na tarde de terça-feira após ameaças - Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

A UBS (Unidade Básica de Saúde) 7, localizada no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa, precisou encerrar o atendimento ao público, na tarde de terça-feira (9), após uma paciente psiquiátrica ameaçar a equipe de profissionais da unidade.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, por volta das 14h30, um médico da UBS estava prestando atendimento quando a paciente entrou no consultório, sem autorização, com uma arma de choque e um spray de pimenta.

Por conta das ameaças, os servidores acionaram a Guarda Civil Municipal, que conteve a paciente, que já é atendida rotineiramente pela equipe da unidade.

A equipe explicou que a mulher esteve na unidade no mesmo dia e que já tinha passado por consulta com outra médica e com uma enfermeira, mas que retornou com o spray, com a máquina de choque e, ainda, com um soco inglês.

“Esse material foi apreendido pelos guardas. A paciente se cortou com uma lixa e a equipe permaneceu prestando atendimento a ela mesmo após o fechamento do posto. Os servidores chamaram a ambulância para atendê-la, mas ela se recusou a ir para o hospital”, detalhou a secretaria.

A prefeitura esclarece que a unidade foi fechada por questões de segurança, para garantir a integridade física tanto da equipe e da paciente quanto dos demais pacientes, e também para preservar a própria dignidade da mulher, que teve de ser abordada e contida pelos patrulheiros.

A secretaria informou, ainda, que a paciente exigia medicações que não fazem parte da Farmácia Básica do SUS e nem do Alto Custo e, mesmo após receber as orientações da equipe sobre o procedimento para obter tais remédios, não aceitou as informações e fez ameaças, momento em que informou que portava os instrumentos de violência corporal.