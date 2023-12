Uma denúncia anônima ajudou a GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa na localização de uma ossada que estava parcialmente enterrada em um canavial, no bairro Guarapari, na tarde desta terça-feira (5).

A suspeita da polícia é que pertence ao advogado criminalista Valmir Ernesto, de 47 anos, desaparecido desde 12 de janeiro desse ano, quando deixou seu escritório, no Jardim Santa Rosa. No canavial foram apreendidos documentos da vítima.

Carro do advogado Valmir Ernesto foi achado carbonizado em janeiro desse ano – Foto: Polícia Civil / Divulgação

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana vai esperar o resultado do laudo do IML (Instituto Médico Legal), mas já trabalha com a possibilidade de homicídio.

O advogado Werington Ramela, sócio de Ernesto, disse que apesar de todos os indícios de que pode ser mesmo ele, ainda serão realizados exames para confirmar a identidade.

“Abriu-se novamente uma ferida que estava parcialmente cicatrizada, mas por outro lado ele poderá ter um enterro que merece. Por enquanto ainda não sabemos detalhes.”

Trabalho de localização da ossada, na tarde desta terça-feira – Foto: GCM/Nova Odessa

A subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) postou uma nota de pesar nas redes sociais.

“Quando a pessoa está desaparecida a gente espera, ainda que seja de uma maneira remota, que esteja viva. Estamos em luto!”, disse o presidente da entidade, Osmar Alves de Carvalho.

Veículo carbonizado

O carro de Valmir foi localizado carbonizado na Rua Ibirapuera, no Jardim Ipiranga, em Americana, no dia seguinte ao desaparecimento.

A Polícia Civil já tinha pedido a quebra do sigilo telefônico do advogado e perícia no notebook, mas ainda não tinha conseguido nenhuma pista que levassem ao paradeiro da vítima.