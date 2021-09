Orquestra Sinfônica marca lançamento da Festa das Nações de Nova Odessa

A Festa das Nações de Nova Odessa deste ano foi lançada oficialmente neste sábado (25), com apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal na Praça Central José Gazzetta.

O evento, que por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) deixou de ser realizado no ano passado, volta em 2021 em formato de drive thru. Com o apoio do Grupo Liberal, a festa contará com a participação de sete das 12 instituições que tradicionalmente fazem parte do evento.

Lançamento da Festa das Nações de Nova Odessa 2021

Segundo o diretor de Cultura de Nova Odessa, Carlos Eduardo Pinotti, nem todas as entidades quiseram participar por falta de voluntários, pois perderam pessoas para a Covid-19 e, portanto, não estão dispostas para o evento.

Neste sábado, durante o lançamento da festa, um banner com o site e QR Code do evento foi colocado na praça. A retirada dos alimentos será feita em dois finais de semana: 16 e 17 e 23 e 24 de outubro.

“É um formato novo, por isso ainda não temos muita expectativa, porém, a maioria das entidades já fez eventos drive thru na pandemia para se manter e teve sucesso, então a gente espera que essa festa também seja”, declarou o diretor de Cultura.

Se depender do público, será. A juíza de paz Sonia Peres de Oliveira, de 70 anos, prestigiou neste sábado o lançamento da festa. “Sempre gostei de experimentar os pratos e esse ano não será diferente”, declarou.

A empreendedora Sofia Michele Alves Lisboa, de 39 anos, disse que sempre frequentou o evento e que tem uma queda especial pelos pratos da Letônia. “Nasci em Nova Odessa, então sempre prestigiei a festa”.