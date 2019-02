Órgão do TJ derruba 18 cargos comissionados em Nova Odessa

O Órgão Especial do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) declarou, na última semana, como inconstitucionais 18 cargos em comissão (de livre nomeação e exoneração) da Prefeitura de Nova Odessa. A decisão estabeleceu um prazo de 120 dias para que o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) comprove as exonerações e alterações legais. Hoje, 98 pessoas ocupam essas funções.

A ação de inconstitucionalidade foi proposta no final de 2017 pela Procuradoria-Geral de Justiça, órgão de segunda instância do Ministério Público, contra uma norma do mesmo ano que tratava da estrutura administrativa do município.

Depois que o próprio Órgão Especial concedeu uma liminar para suspender a lei e, por consequência os cargos, Bill encaminhou um projeto de lei à Câmara para revogar a legislação anterior, substituindo os postos de trabalho.

A procuradoria apontou “fraude processual” na manobra e pediu, na mesma ação, a declaração de inconstitucionalidade da nova norma. O argumento foi acolhido pelo relator do caso, desembargador Pericles Piza.

“Embora a nova legislação tenha modificado parcialmente a nomenclatura e as atribuições dos cargos impugnados, não contemplou atribuições suficientes a sanar os vícios que assolavam os cargos em questão. Novo diploma legal, portanto, apenas e tão somente, quanto a esses pontos, deu nome diverso ao mesmo cenário jurídico”, diz o acórdão.

Questionada, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa afirmou que ainda estuda um eventual recurso contra a decisão. “A prefeitura aguardará a publicação do inteiro teor do acórdão para avaliar se promove as alterações de imediato ou se apresentará recurso. Por último, frisa que a lei complementar é semelhante a lei de cargos em comissão do Ministério Público”, afirmou em nota nesta terça-feira sobre o caso.