Oposição quer liminar para barrar taxa do lixo em NO

Os vereadores Antonio Alves Teixeira, o professor Antônio (PT), Cláudio José Schooder, o Leitinho (PV), e Tiago Lobo (PRB) devem entrar nesta quinta-feira com um pedido de liminar na Justiça para tentar barrar a cobrança da taxa do lixo em Nova Odessa, que agora é condicionada ao consumo de água. O objetivo é impedir que a cobrança ocorra antes de uma eventual análise do MP (Ministério Público), que poderia definir pela constitucionalidade ou não da modalidade.

De acordo com o professor Antonio, os três vereadores que formam a oposição ao prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB) vão se reunir com um advogado hoje, às 10 horas, para alinhar o pedido. A intenção é que o documento seja protocolado no Fórum de Nova Odessa no final da tarde. Foto: Arquivo / O Liberal

“O que vamos questionar no decreto, basicamente, é que ele criou a taxa de lixo baseada no consumo de água por hidrômetro. Nós tínhamos no ano passado uma taxa de R$ 103 por ano. Uma casa que more duas famílias, as duas no mesmo IPTU pagavam R$ 103. Tem dois hidrômetros nessa casa e vai pagar duas taxas. O valor vai subir muito”, explicou o petista.

O parlamentar citou o caso das hortas do município, que consomem muita água e, teoricamente, geram pouco lixo. “A gente tem (casos de) concessão de horta que não paga imposto. Agora, como que essas hortas vão sobreviver se o lixo delas vai ser baseado no consumo de água? Elas usam muita água e não produzem lixo”, criticou Antonio.

Já Tiago Lobo criticou o fato do modelo de cobrança ocorrer via decreto. “Não se definiu se seria cobrado taxa ou como seria essa taxa, e o prefeito editou por decreto. Se você pegar a média do que está sendo arrecadado com esse recurso, está dando mais ou menos o dobro do que era arrecado com o R$ 103 de cada IPTU”, disse Lobo.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Na última segunda, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Nova Odessa protocolou um ofício pedindo que o MP analise o decreto do 22 de novembro de 2018, que permite que a Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) cobre a taxa do lixo mediante o quanto foi consumido de água no imóvel. Com isso, ao invés do morador pagar a taxa uma vez por ano no boleto do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o valor passa a ser cobrado mensalmente na conta de água a partir de fevereiro.

A representação da OAB foi recebida pela Promotoria de Justiça de Nova Odessa e encaminhada para a Procuradoria-Geral de Justiça. O caso será analisado pela promotora da cidade, Beatriz Binello Desmaret, que tem até 30 dias para se posicionar sobre o caso.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Coden disse que “não trabalha com hipóteses” e que vai se manifestar “somente quando houver oficialmente um pedido de liminar na Justiça”.