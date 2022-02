Operador é preso por agredir ex e dois filhos em Nova Odessa

Mesmo com a presença da Polícia Militar, homem continuou a agredir a vítima, na noite do último domingo

Um operador de máquinas de 37 anos foi preso na noite deste domingo (20), após agredir com socos e chutes a ex-esposa e os dois filhos. O caso ocorreu no Jardim São Jorge, em Nova Odessa.

Os militares foram chamados, por volta de 23h50, por uma cozinheira de 37 anos informando que estava sendo vítima de violência doméstica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, quando a PM (Polícia Militar) chegou ao local, a filha do casal, uma adolescente de 17 anos, foi em direção a viatura e pediu socorro. Mais adiante estavam o agressor, a mulher e o filho de 16 anos.

Mesmo com a presença da PM, o operador de máquinas ainda deu um chute na perna da cozinheira. Foi necessário o uso de algemas para contê-lo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na delegacia de Americana, a mulher relatou que foi casada com o operador de máquinas por 19 anos e eles estão separados há duas semanas. Ela contou também que neste domingo, perto da meia noite, chegava em casa com os filhos, quando o ex aproveitou, entrou no imóvel junto com eles e deitou no tapete da sala.

Ela permitiu, porque acreditou que ele apenas iria dormir. Em determinado momento, porém, o homem se alterou e foi para cima dela, dando-lhe um soco no rosto e diversos chutes. O filho foi intervir, quando também levou um soco do pai. A mãe e filha entraram na briga e a filha do casal também foi agredida no rosto.

Na delegacia, a mulher pediu medida protetiva e o homem ficou preso por violência doméstica.