Ônibus da Ouro Verde é assaltado em Nova Odessa

Um ônibus da Viação Ouro Verde foi assaltado na noite de quinta-feira (25), em Nova Odessa. Insinuando estar armado, um indivíduo anunciou o roubo e fugiu com passes e dinheiro.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Segundo boletim de ocorrência, o caso ocorreu na Avenida Carlos Botelho, no Parque Fabrício, por volta das 19h. De acordo com o motorista que conduzia o veículo da linha Sumaré/Americana, um indivíduo “aparentemente baixo e magro” entrou no ônibus e, insinuando estar armado, anunciou o assalto.

O suspeito fugiu com 20 passes de ônibus e R$ 8. Até o início da tarde ele não havia sido identificado.

Outro caso

No dia 30 de março, um outros ônibus da viação Ouro Verde foi assaltado em Santa Bárbara d’Oeste. Conforme publicado pelo LIBERAL, por volta da 19h um indivíduo entrou no ônibus e, também fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto. Na ocasião, o suspeito pegou do caixa R$ 98 e saiu do coletivo.

Matéria da estagiária Patrícia Amorim, sob a supervisão de Claudio Gioria.