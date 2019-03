ONG inicia microchipagem de animais da Feira de Adoção

Com o objetivo de diminuir o número de animais abandonados e perdidos nas ruas da cidade, a AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) vai começar a microchipagem obrigatória de todos os animais disponíveis na Feira de Adoção.

A partir deste sábado (9), os microchips serão aplicados em cães e gatos, ajudando também na identificação dos donos caso os animais sejam encontrados nas ruas. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O microchip é obrigatório por lei municipal 2.674/13 e também por ser um protocolo padrão das associações de proteção animal, sendo indicado por especialistas e veterinários para controle e segurança do animal e, principalmente, para coibir novos abandonos.

Segundo Carlos Pinotti, presidente da AAANO, a medida é necessária em Nova Odessa. “Ao encontrar o animal abandonado e chipado nas ruas, poderemos identificar, multar e punir o autor do crime. Em caso de uma fuga acidental, quem o encontrar, pode devolver o animal em segurança para o tutor. Lembrando também que deixar o animal solto na rua também configura abandono, passível de notificação e multa”, afirma.

O microchip é aplicado de forma fácil, por baixo da pele, e só é ativado com a leitora, não oferecendo nenhum risco ao animal. Ele não tem prazo de validade e nem precisa de nenhum tipo de manutenção. “No chip ficam dados como nome completo, documentos, endereço e telefone para contato do tutor. Ninguém, além da AAANO, terá acesso aos dados do dono do animal”, explica.

Os próprios voluntários, que passaram por vários treinamentos e orientações veterinárias, vão aplicar os microchips. O tutor do animal não poderá implantar o chip, pois não terão acesso ao sistema de cadastro.

A compra dos microchips foi realizada com dinheiro do caixa da AAANO. Com isso, a entidade realizará a cobrança da implantação para arcar com os custos do material. “Para quem doa o seu animal na feirinha, o valor será de R$ 10 por animal. Para quem adotar, R$ 20 por animal adotado. E com isso, o adotante ganha a consulta gratuita, o vermífugo, e entra no programa de castração a preço de custo da AAANO”, ressalta Pinotti.

Para mais informações, acesse www.aaano.com.br.