Onça capturada em Nova Odessa está bem e deve ser solta na natureza

A onça-parda resgatada na última segunda-feira (17) na empresa Ambipar, nas margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa, está em observação e deve ser devolvida em breve para a natureza. O animal é um macho entre 7 e 8 meses e está passando pelos cuidados da AMC (Associação Mata Ciliar).

A onça foi resgatada por equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Zoológico de Nova Odessa.

Onça-parda ainda está recebendo cuidados, mas deve ser solta em breve – Foto: Associação Mata Ciliar / Divulgação

Segundo o coordenador de comunicação da AMC, Samuel de Oliveira Nunes, o animal está bem, porém um pouco desnutrido, por isso ainda deve ficar mais alguns dias na associação até ser devolvido à natureza.

“Ela está debilitada no aspecto nutricional, está abaixo do peso, a gente acredita que ela estava em um local com escassez de alimento, porque aqui na região há uma redução muito grande de área natural e o animal acaba sofrendo com essa perda”, disse ao LIBERAL.

Ainda não há uma data para a devolução do animal à natureza. Além disso, após a recuperação da onça-parda, a AMC deve procurar um novo local de habitat na região. “Está cada vez mais difícil de encontrar essa área, tem que ser o mais próximo possível da área onde foi encontrada, porque é um ambiente onde o animal conhece”, conta Samuel.

Nunes explicou que não deveria ser comum os animais aparecerem em locais urbanos, mas a região tem reduzido consideravelmente as reservas ambientais e matas ciliares onde essas espécies vivem.

“Eles estão sendo empurrados, porque a derrubada das árvores está muito rápida e os animais precisam fugir e então acabam sendo encontrados nessa situação. Mas não é normal, esses animais são bioindicadores, eles estão indicando que alguma coisa realmente está errada”, explicou.

O coordenador também contou que as reservas da região são muito fragmentadas e isso afeta a biodiversidade nas matas locais, o que prejudica a cadeia alimentar de diversas espécies, aumentando a escassez de alimentos.

“Um animal desse precisa de uma área de mais ou menos 100 km² contínuos, mas hoje os territórios são divididos por rodovias e cidades. A onça parda até conseguia se adaptar, mas ela não está conseguindo mais, e isso é um sinal que mostra que o bicho está lutando para sobreviver”, disse Nunes.

O que fazer ao encontrar um animal silvestre na rua?

Segundo Samuel, os animais silvestres evitam ao máximo o contato com os humanos, pois sentem medo. “Eles evitam essa situação, então, para o animal chegar nesse nível, é porque onde eles estavam realmente sofrendo uma perturbação bem grande”, contou.

Nunes explica que, ao encontrar um animal na rua, nunca deve haver aproximação ou tentativa de cercar o bicho. A primeira ação deve ser acionar as autoridades ambientais da região.

“Os animais da fauna brasileira não atacam, só vão para cima para se defender, se eu for para cima ou tentar cercar ele, com certeza ele vai se defender”, explicou.

Caso encontre algum animal silvestre, a pessoa deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros (193), com a Defesa Civil (199) ou com o órgão ambiental do seu município.