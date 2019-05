Oficina sobre ‘preço de venda’ tem inscrições em Nova Odessa

A definição do preço de venda é essencial para o sucesso de uma empresa. Cobrar o preço errado pode significar prejuízo ou, pelo menos, perdas para um negócio. Por este motivo, o escritório do Sebrae Aqui Nova Odessa, órgão que tem apoio da prefeitura, promove a oficina “Formação de Preço de Venda”, no dia 28 de maio, das 9h às 12h, no auditório da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa).

Foto: Reprodução / Google Street View

Podem se inscrever empresários de qualquer segmento e o valor d ataca de inscrição é de R$ 80, sendo que restam poucas vagas disponíveis.

O Sebrae Aqui Nova Odessa é uma gestão compartilhada, resultado da parceria entre Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Prefeitura de Nova Odessa, Acino, Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista), Sinditec (Sindicato das Industrias de Tecelagem) e Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis).

A Acino está localizada na Rua 15 de Novembro, 685, no Centro. Informações e inscrições podem ser feitas no local, pelo (19) 3484-1558 e 0800-570-0800 ou sebraeaqui.novaodessa@gmail.com.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.