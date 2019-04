Obras da creche do Santa Luíza chegam a 80%

As obras da creche do Jardim Santa Luiza, em Nova Odessa, estão 80% concluídas. A unidade de ensino terá capacidade para atender 150 alunos e atenderá moradores dos bairros Santa Luiza, Terra Nova e Jardim Nossa Senhora de Fátima. Na última semana, o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza esteve acompanhando os trabalhos ao lado do secretário de Obras, Elvis Ricardo Garcia, o Pelé; e do diretor de Obras, Erik Ortolano.

“A Educação é um dos pilares do meu governo e temos um compromisso em melhorar e ampliar a infraestrutura de ensino oferecida”, disse Bill. “Os alunos daquela região são atendidos em unidades do Santa Luiza I e São Jorge e em breve estarão em uma creche mais perto de suas casas, com todo conforto e segurança necessários”, continuou. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Secretária de Educação, Claudicir Brazilino Picolo destaca a importância deste investimento. “Temos uma preocupação muito grande com a formação das nossas crianças, não apenas em relação aos conhecimentos que nossos profissionais passarão em sala de aula, mas também com a infraestrutura que oferecemos para que possam se desenvolver bem. Nosso sistema educacional sempre foi motivo de orgulho e poder ampliar este atendimento é algo que nos deixa muito felizes”, disse.

A creche do Santa Luiza está sendo construída através de um convênio firmado com o Governo do Estado. Como contrapartida, a prefeitura investiu cerca de R$ 40 mil em obras de terraplanagem.

A unidade terá 897 metros quadrados de construção e contará com seis salas de atividades, uma sala multiuso, uma sala de berçário para atividades e outra para repouso, além de fraldário, cozinha, lavanderia, banheiros e pátio. A creche terá ainda equipamentos de segurança e combate a incêndio.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.