Obras concluem rede de esgoto em 7 bairros de chácaras

O último dos sete bairros de chácaras programados para receber a instalação da rede coletora de esgoto sanitário em Nova Odessa, o Bosque dos Eucaliptos, teve iniciada a benfeitoria esta semana. O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza visitou na quarta-feira (21) a obra na qual a Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) investe R$ 120,023 mil. São 61 propriedades, em um total aproximado de 300 habitantes beneficiados, que deixarão de utilizar as fossas sépticas.

Antiga reivindicação dos moradores, a benfeitoria é também uma preocupação ambiental do município, para que não haja mais riscos de contaminação do lençol freático com a utilização das fossas. O investimento feito pela Coden prevê que a empresa contratada através de processo licitatório, a Adam Nicholas Urbano ME, forneça os equipamentos e a mão-de-obra necessários. Foto: Arquivo/O Liberal

O serviço de ampliação do sistema de esgotamento sanitário tem investimento total de mais de R$ 3,5 milhões e já havia sido realizado nos bairros de chácaras Campo Belo (98 ligações de esgoto), Recanto Ceci (69), Vale dos Lírios (119), Chácaras Central (30), Recanto Solar (224) e Parque dos Pinheiros (150). No total, são aproximadamente 750 chácaras beneficiadas, alcançando 3 mil moradores.

Após a conclusão das obras, os moradores serão autorizados a fazer a interligação dos imóveis à rede pública coletora de esgoto, serviço este custeado pelos próprios donos das chácaras. A legislação estabelece ao proprietário o custeio e autoriza a Coden a cobrar a tarifa (de coleta e afastamento) pela disponibilidade do serviço, independente da interligação já ter sido realizada ou não.

Através de Estação Elevatória, todo o esgoto desses bairros é bombeado até a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo, onde recebe o tratamento para depois ser despejado no ribeirão em forma de água limpa. “É um serviço importante a esses bairros de chácaras. Além da questão ambiental, o imóvel acaba valorizado por ter a rede coletora de esgoto”, destaca o diretor-presidente da Coden, Ricardo Ongaro.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.