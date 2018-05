Obra de viaduto muda rotina em Nova Odessa

Considerada pela prefeitura a maior obra viária da história de Nova Odessa, a construção de um viaduto está mudando a rotina da cidade. Desde o último dia 14, um bloqueio na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini – que liga a cidade a Americana – transferiu para a Avenida Ampélio Gazzetta um tráfego de quase 20 mil veículos por dia. Os congestionamentos, antes presentes apenas nos horários “de pico”, tornaram-se mais constantes.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

“Teve um impacto grande na via (Ampélio) porque 100% das pessoas que vêm de Americana entram por ali, então o trânsito está pesado. Mas a gente acredita que até outubro essa obra será finalizada e vai ajudar muito a mobilidade”, avalia o secretário de Obras, Tiago Logo.

A estrutura em construção é, justamente, uma ligação entre essas duas vias. O objetivo é eliminar a rotatória que as conecta. Hoje, quem vem da avenida com destino a Americana ou Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) precisa cruzar a Jean Nicolini “em nível”, ou seja, passando pelos carros no sentido contrário, para contornar a rotatória. Em horários de grande movimento, isso significa congestionamento. Nos de baixo tráfego, travessias perigosas e riscos de acidentes.

“Dentro do que a gente imaginava, está fluindo bem. Está tudo muito bem sinalizado e eu acredito que diminuiu o número de acidentes, porque a rotatória lá é muito complicada”, completa Lobo.

O projeto está orçado em R$ 2,4 milhões e está sendo executado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbanos) dentro do projeto do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares. O viário terá 76 metros de comprimento, vão livre de 30 metros e duas faixas de rolamento.

O viaduto já ganhou a primeira estaca pré-moldada de sustentação. A primeira etapa das obras deve ser concluída em aproximadamente 30 dias. Na segunda fase, prevista para junho, começam a ser construídas as alças. Esta semana, a Prefeitura de Nova Odessa pediu à EMTU que inclua no projeto uma extensão de 800 metros da ciclovia existente na avenida.