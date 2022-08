Obra de ponte em Nova Odessa tem problema antes de inauguração

As obras da ponte sobre o Córrego Capuava, na Rua Sigesmundo Andermann, no Jardim São Manoel, em Nova Odessa, apresentaram problemas estruturais antes mesmo da inauguração, programada para os próximos dias. A informação veio do vereador Oséias Domingos Jorge (União Brasil), durante a sessão da última segunda-feira.

Trânsito no local está interditado por conta do trabalho das equipes da prefeitura – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Na manhã desta quarta a equipe da Secretaria de Obras acionou a empresa responsável para o conserto. Por conta dos reparos, a inauguração oficial foi adiada para uma nova data, ainda não divulgada pela administração.

De acordo com dados da prefeitura, o motivo dos problemas foi um afundamento da terra nas laterais de uma das quatro bocas de lobo, que causou danos em pequenos trechos do asfalto e da calçada, além de uma trinca no muro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A passagem de veículos foi interditada por conta do trabalho das equipes, máquinas e caminhões da empresa. Após a remoção do material danificado, será realizado um novo “berço” de concreto de secagem rápida, novo asfalto na ponte, bem como do trecho da calçada e do muro. As obras devem seguir até, no máximo, esta sexta-feira.