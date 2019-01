OAB pede intervenção em cobrança da taxa de lixo

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Nova Odessa protocolou nesta segunda-feira, na 1ª e na 2ª Vara da cidade, um ofício pedindo que o MP (Ministério Público) analise o decreto da prefeitura que instituiu a TMR (Tarifa de Manejo de Resíduos).

O ponto mais polêmico do documento é a forma de cobrança da taxa do lixo, cujo valor passou a ser condicionado pelo consumo de água. Uma lei do mesmo gênero no município de São Manuel (SP), a 157 km de Nova Odessa, sofreu uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) movida pelo MP, foi suspensa e acabou revogada pela prefeitura em 2015. Foto: Coden / Divulgação

Para o presidente da OAB de Nova Odessa, Alessandre Pimentel, o pedido foi motivado pelo fato da população ter ficado “em choque” e pela discussão ter se tornado uma “polêmica política”. A intenção é que o MP aponte se o decreto de 22 de novembro de 2018 é ou não constitucional.

“A OAB tem a missão de encaminhar os interesses da cidadania. No caso, é para o MP analisar se há constitucionalidade ou não. Se houver inconstitucionalidade, com certeza o Ministério Público vai entrar com uma ação civil pública ou uma Adin para que os efeitos dessa lei se tornem suspensos […]. Caso ele não encontre, vai confirmar que o decreto está correto”, afirmou Pimentel.

A assessoria de imprensa do MP em São Paulo informou na noite de ontem que não era possível informar o prazo que o documento levará para ser analisado pelo promotor responsável.

A Coden disse que não foi oficialmente notificada e “se manifestará no decorrer do processo”.

CAOS EM SÃO MANUEL

Em São Manuel, uma lei de 2013 passou a cobrar a taxa do lixo de acordo com a quantidade de moradores e consumo mensal de água no imóvel. O valor era cobrado no carnê do IPTU. No mesmo ano, o MP entrou com a Adin.

Em janeiro de 2015, uma liminar do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) em segunda instância suspendeu a cobrança da taxa até o fim da tramitação da ação. A principal argumentação da procuradoria é que não havia base para comprovar a relação entre o consumo de água e o valor cobrado na tarifa do lixo.

Após dois recursos serem rejeitados em segunda instância, o então prefeito de São Manuel, Marcos Monti, revogou a lei em agosto de 2015.

Questionada sobre o caso, a Coden afirmou que “todas as possibilidades e questionamentos foram levados em consideração”.

“O caso de São Manuel é bastante distinto de Nova Odessa. Nós temos base na Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, cujo inciso III do Artigo 35 prevê como uma das possibilidades se considerar a cobrança pelo consumo de água”, informou.

A companhia garante ainda que sua fórmula é similar a de Araraquara (SP). O LIBERAL teve acesso aos dados da cidade paulista e constatou que, além do consumo de água, existem diversos fatores que são levados em consideração para definir a taxa, como frequência da coleta, índice de evasão de receita de água e esgoto, fator de referência da categoria, entre outros.

“A fórmula elaborada pela Coden é similar com a de Araraquara, mas com nomes diferentes. Apesar de se estar falando tanto no consumo da água, não é o único item analisado, os demais tem em comum com essa cidade”, justificou, sem detalhar os itens em comum.