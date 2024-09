‘O sistema não vai nos parar’, diz candidato a vereador baleado em Nova Odessa

Luan Vitorelli, do PL, publicou foto no Hospital Municipal; Leitinho e Bill lamentam o ocorrido

Após ter sido baleado durante ação de campanha, o candidato a vereador de Nova Odessa Luan Vitorelli (PL) disse neste sábado (28), nas redes sociais, que o “sistema” não vai pará-lo.

Ele fez a declaração na legenda de uma foto publicada no Hospital Municipal, onde está em atendimento. Seu quadro de saúde é estável.

“Foi livramento. Obrigado, Deus. O sistema não vai nos parar. Para cima”, comentou o candidato, que levou tiro na perna. Luan também afirmou que a fé e a coragem dele são maiores do que qualquer ataque.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa e a PM (Polícia Militar) buscam possíveis imagens de câmera de segurança que possam auxiliar na identificação dos autores dos disparos contra a van onde o candidato estava, segundo a prefeitura. O crime aconteceu na tarde deste sábado, no Jardim dos Lagos.

Em nota, o prefeito e candidato à reeleição Leitinho (PSD) repudiou o ataque e prometeu tomar todas as medidas necessárias junto às autoridades policiais do Governo de São Paulo “para que haja uma investigação e que os responsáveis pelos atos sejam identificados, garantindo que a justiça seja feita”.

O candidato a prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, presidente do PL, afirmou estar “profundamente abalado” pelo atentado sofrido por Luan. “Quero expressar toda a minha solidariedade a ele e à sua família neste momento tão difícil”, disse.

De acordo com a administração municipal, sete guardas atuaram nas buscas pelos atiradores em uma mata próxima ao local do crime, mas não conseguiram encontrá-los. Agora, a GCM e a PM estão atrás de imagens em imóveis na proximidade. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil.