Novaodessense viraliza no TikTok com uma música totalmente dedicada às mulheres

Apesar de ter apenas 23 anos, a jovem cantora Gabi Queiroz já tem muita história para contar. O resultado de um amadurecimento precoce, entre outros fatores, impulsionado pela gravidez na adolescência, lhe dá repertório para escrever sobre assuntos como empoderamento feminino, autoestima, autovalorização e temas relacionados.

“Minha principal mensagem é para que as mulheres se acolham e principalmente se amem”, pontua.

Recentemente, Gabi esteve em um evento na sede do TikTok, quando ganhou sua plaquinha de 1 milhão de diamantes, referente às moedas que ganha nas lives – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Em março desse ano, a artista novaodessense viralizou no TikTok com a música “Ela”, composição que fez em 2022, justamente para homenagear o Dia Internacional da Mulher.

Por trás da canção

Segundo a artista, a canção foi produzida após uma grande amiga chamar atenção para o fato de ela sempre compor dentro da temática do universo feminino, seus desafios e superações. “Quando parei para refletir sobre o que ela falou, percebi que, de fato, esta é uma característica minha.”

Gabi explica que essa foi a primeira vez que escreveu intencionalmente uma canção.

“Peguei algumas conversas com essa amiga e na época estava em alta aquele lance de ‘ela faz os corres dela’. Aí, coloquei na letra, fiz a melodia, chamei algumas amigas para participar da gravação de um vídeo e postei. A minha intenção era viralizar, mas acabou não rolando. Um ano depois, fiquei na dúvida se postava de novo, mas aí decidi gravar uma nova versão e publicar. Não sou de ficar olhando visualizações, mas 3 dias depois, quando entrei no TikTok assustei. O número de seguidores tinha aumentado, as visualizações já estavam em 100 mil, aí lembro que gritei meu pai e disse: ‘a música está viralizando!’”

Assim sendo, em uma semana ela ganhou mais de 50 mil seguidores e hoje, alguns meses depois, só nesse vídeo a música já passou da casa dos 3 milhões de visualizações. “Eu começo o conteúdo falando para as pessoas enviarem o vídeo para uma mulher que elas admiram, então tem várias marcações e comentários, porque as pessoas se identificaram muito com a letra.”

Encarando com fé e classe a jornada

Para Gabi, “Ela” veio para mudar sua vida e consolidar a carreira iniciada aos 11 anos.

“Não é fácil viver de música no Brasil. Às vezes, é difícil você seguir o sonho. O sucesso depende de vários fatores e hoje, que estou mais envolvida nesse universo, entendo que não basta cantar bem e ter talento. Vai muito além, então, essa música foi muito importante para eu poder ter uma ideia de onde posso chegar, para mensurar a minha dimensão como artista, de que eu posso escrever algo que toque as pessoas.”

Está no Sangue

Filha de baianos, Gabi canta desde criança e aos 11 anos já tocava teclado e violão. “Cresci ouvindo Legião Urbana, Raul Seixas, MPB e pop rock”. Com uma jornada musical marcada por altos e baixos, já se apresentou em festas populares da cidade, casamentos e aos 18 anos passou a tocar em barzinhos.

“Como tenho uma filha para criar, cheguei a deixar minha carreira de lado e tentar fazer outras coisas. Iniciei o curso de psicologia e precisei trancar por conta da pandemia, pois pagava a faculdade com os shows e, de uma hora para outra, todos foram cancelados. Depois, fui fazer pedagogia e cheguei a estagiar, mas com o tempo entendi que não era aquilo o que queria para minha vida e nisso a Alice, minha filha, tem papel fundamental. Me lembro que quando peguei ela no colo, eu pensei ‘não posso desistir do meu sonho, porque se eu quero que ela siga os sonhos dela, eu preciso seguir os meus’”, recorda.

Uma luz

A luz no fim do túnel para ela foi um anúncio que viu no Instagram, chamando cantores para fazer lives no TikTok, algo que começou e nunca mais parou, inclusive, sendo agenciada para produzir conteúdos, trabalho que completa dois anos esse mês. “No início, como todo mundo, cheguei a desconfiar, mas aí comecei eu e apenas um celular. Por fim, foi dando tudo certo.”

Gabi explica que durante as lives ela ganha dinheiro com as pessoas que mandam recompensas e que costuma receber esses chamados “presentes” de gente do mundo todo. “É uma experiência bem bacana, até porque se não fosse o TikTok, minha música não teria levado sua mensagem para tantas mulheres, como da Malásia, EUA, Indonésia, Angola e Portugal.”

Gabi Queiroz ainda lança mais duas músicas até novembro – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Novo Viral

E como se já não bastasse viralizar uma vez, a música “Ela” viralizou novamente em agosto, em outro vídeo, razão pela qual Gabi perdeu as contas do número total de visualizações.

O feito aconteceu após o lançamento oficial da canção, de fato produzida com uma banda, já que a anterior foi só voz e violão.

Para dar aquele empurrãozinho na divulgação, a jovem criou um modelo no aplicativo CapCut para as pessoas colocarem suas imagens e usarem a música como trilha sonora. “Em cinco dias, o vídeo bateu milhões de visualizações e compartilhamentos. Meu celular chegou a travar e até hoje recebo notificações.”

Ela quer chegar

Atualmente, Gabi comemora o sucesso da música Roxo Púrpura, canção recém-lançada, que faz parte de seu segundo EP e cuja letra conta um pouco de sua própria história. Satisfeita com o momento, a jovem artista ainda se surpreende com a conexão que sua música gera.

“As pessoas se emocionam com minhas letras, se identificam, muita gente que nem conheço fala que descrevi as histórias delas. Por isso acho tão interessante ver o poder que a música e a arte têm.”

Até novembro, a cantora lança mais duas músicas, portanto, para quem quiser ficar por dentro, fica a dica de seguir o trabalho dela pelas redes sociais @gabiqueirozcantora e no canal oficial no YouTube.