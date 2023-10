Novos guardas municipais passam a atuar em Nova Odessa

Em Nova Odessa, dez novos integrantes da GCM (Guarda Civil Municipal) passaram a atuar no patrulhamento, desde segunda-feira (17). Eles estiveram na prefeitura, depois em escolas e em comércios da cidade.

“Tive a grata satisfação de prestigiar a formatura dos nossos novos guardas municipais no último dia 7 e agora de acompanhá-los nesta visita junto aos empresários, como forma de valorizar o comércio local. Este contato deles, protetores e amigos, com a nossa gente, é muito importante, para criar reconhecimento e confiança, aumentando assim a sensação de segurança”, disse o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

Acompanhados pelo secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti, e pelo comandante Luciel Carlos, os novos recrutas cumprimentaram comerciantes e moradores. “É muito importante essa interação com a população”, disse Fanti.

Anteriormente, a corporação possuía 44 integrantes na ativa, número que subiu para 54 – um aumento de 23%.

Nova sede

Além do reforço no efetivo, a prefeitura está realizando a construção da sede própria da corporação. Localizada em terreno municipal de 4 mil metros quadrados na Avenida João Pessoa, próximo ao Paço Municipal, a obra de 793 metros de área construída terá o investimento de R$ 2.419.858,06 em recursos próprios, com previsão de conclusão de oito meses.

O prédio contará com dois pavimentos. No térreo, terá área administrativa, quartos de descanso (alojamentos) masculino e feminino, vestiários amplos, refeitório, sala de reunião e instruções, central de videomonitoramento, salas de inspetor, comandante e do secretário. No pavimento superior, haverá academia, estande de tiro, sala de armamento e suprimentos.