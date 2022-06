Nova Odessa volta a recomendar máscaras em escolas e ambientes fechados

Com o aumento dos casos do novo coronavírus (Covid-19) no mês de maio, a Secretaria de Saúde de Nova Odessa voltou a recomendar o uso de máscaras em escolas e ambientes fechados, além de reforçar o apela para que as pessoas se vacinem contra a doença.

O aumento de casos da doença elevou a demanda de atendimento no Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia e no Pronto Atendimento do Jardim Alvorada.

“Considerando o cenário epidemiológico do coronavírus em Nova Odessa e na região e a necessidade de evitar a propagação viral, recomendamos a intensificação das ações sanitárias e não farmacológicas para o controle da Covid-19 como, como o uso de máscaras em ambientes fechados de escolas e empresas – sejam públicas ou privadas, além daqueles locais que mantinham o uso obrigatório, como o transporte público e os serviços de saúde”, informou a pasta.

“Reforçamos também a necessidade da ampla propagação das vacinas contra a Covid-19, a fim de se evitar as formas graves da doença, a lavagem frequente das mãos com água e sabão, ou uso de álcool em gel, e manter os ambientes arejados com portas e janelas abertas”, acrescentou o texto.

Em maio, a Vigilância Epidemiológica registrou 210 casos positivos de Covid-19, uma parcial mensal bem superior aos 29 casos positivos de abril.

Em Nova Odessa, desde o início da pandemia e até 24 de maio de 2022, eram 9.560 casos positivos de Covid-19, com 259 óbitos de moradores.

A Secretaria de Saúde já aplicou mais de 133 mil doses das vacinas contra a Covid-19. A cidade tem 100% da população maior de 12 anos com ao menos uma dose e 97,5% com esquema vacinal inicial completo (duas doses ou dose única). Além disso, quase 72% de quem tem 18 anos ou mais já recebeu também a primeira dose de reforço.