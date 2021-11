Nova Odessa volta a imunizar adolescentes a partir desta quinta

28 out 2021 às 09:35 • Última atualização 28 out 2021 às 10:23

Jovens de 12 a 17 poderão comparecer no ginásio do Jardim Santa Rosa, das 8h às 15h45; município realiza mutirão no feriado

A partir desta quinta-feira (28), Nova Odessa vai voltar a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra o novo coronavírus (Covid-19), no ginásio do Jardim Santa Rosa, das 8h às 11h45 e das 13h às 15h30.

A cidade ainda vai promover um mutirão durante o feriado para vacinar a população contra a Covid-19. O Ginásio do Santa Rosa fica na Rua João Bassora, nº 500.

Ginásio do Santa Rosa fica na Rua João Bassora, nº 500 – Foto: Divulgação

A vacinação nesse grupo tinha sido encerrada no dia 8 de outubro em função do prazo de vencimento do lote de vacinas da Pfizer, único imunizante permitido para aplicação da primeira dose em menores de idade.

Moradores devem fazer antes o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera.

A coordenadora da Vigilância, a enfermeira Paula Mestriner, pede para que professores das escolas municipais, estaduais e particulares, avisem os alunos que ficaram sem a vacina, e que as equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) liguem para todos os adolescentes que procuraram os serviços.

Mutirão

Nos dias 29 de outubro e 1 e 2 de novembro, o Ginásio Santa Rosa ficará aberto das 8h às 12h para atender os públicos atualmente em fase de imunização sem a necessidade de agendamento.

Poderão se vacinar adolescentes e adultos que ainda não tomaram a 2ª dose da vacina da Pfizer, bem como adultos em geral com a “D2” atrasada. Além deles, os idosos de 70 anos ou mais e profissionais de Saúde em geral que receberam a 2ª há mais de 6 meses também poderão tomar a 3ª dose.

Adultos que eventualmente ainda não tomaram a primeira dose também podem procurar o ginásio para tomar a vacina. Os interessados devem levar documentação pessoal e comprovante de endereço.

Balanço

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa informou nesta quarta-feira (27), que a cidade alcançou 98,38% da população elegível (todos os moradores com 12 anos ou mais) com ao menos uma dose das vacinas contra a Covid-19, e 80,45% da população elegível com esquema vacinal completo.