Nova Odessa vai retomar aulas na segunda-feira

Diante da normalização gradual do abastecimento de combustíveis, a Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa definiu hoje que as aulas em toda a rede municipal de ensino, incluindo as creches, serão retomadas nesta segunda-feira, dia 4 de junho. Ao todo, são cerca de 5 mil alunos na rede.

A decisão em suspender as atividades na segunda (28), terça (29) e nesta quarta-feira (30) foi tomada para evitar prejuízos aos estudantes. A secretária Claudicir Brazilino Picolo ressalta que o calendário escolar passará por ajustes que serão informados posteriormente. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Como nós não tínhamos como garantir a presença dos servidores nas escolas e creches por conta de todo esse problema envolvendo os combustíveis, decidimos pela suspensão das aulas na segunda, na terça e também nesta quarta-feira e os pais entenderam a nossa situação. Agora, já observamos uma normalização, mesmo que de forma gradual, o que nos permite retomar as aulas já na segunda-feira. O calendário escolar será reavaliado para que a reposição dessas aulas seja garantida”, explicou a secretária de Educação.

Saúde

Aos poucos, a prefeitura tem conseguido abastecer os veículos oficiais, já que o posto com a qual mantém contrato para o fornecimento de combustíveis recebeu produto nesta quarta-feira.

Na Saúde, a proposta é que as cinco UBS’s (unidades básicas de saúde) – Centro, São Jorge, São Manoel, São Francisco e Alvorada – retomem o atendimento normal na segunda-feira, assim como o setor de odontologia em cada UBS; o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas); setores da Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Zoonoses) e o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) da Vila Azenha. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“O planejamento da secretaria hoje (quarta-feira) é para que todos os serviços que foram prejudicados de uma forma ou de outra sejam retomados na segunda-feira. Mas só teremos essa confirmação na sexta-feira. Qualquer que seja a decisão, vamos comunicar a população da forma mais rápida possível”, explicou o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato.

Vacinas

A secretaria informou também que a Vigilância Epidemiológica Nova Odessa seguirá imunizando as pessoas dos grupos prioritários contra a gripe normalmente na próxima semana, justamente por entender a necessidade de ampliar o prazo para melhor atender os moradores que porventura não puderem comparecer em função da escassez de combustíveis.

A enfermeira responsável pelo serviço, Paula Mestriner, faz um apelo, principalmente para gestantes e mães de crianças pequenas – grupos com a menor cobertura – para que compareçam aos postos de saúde.

“A imunidade das mulheres grávidas normalmente é mais baixa durante a gestação. É muito importante para a saúde delas e dos seus bebês que sejam imunizadas”, frisou.

Já a Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano informou que a coleta de lixo será realizada normalmente nesta quinta, sexta e sábado, já que os caminhões foram abastecidos.

As informações são da diretoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.