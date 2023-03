Nova Odessa vai reformar PS do Hospital Municipal

Durante o período da reforma, o atendimento adulto de urgência e emergência será concentrado no PAM do Jardim Alvorada

A reforma da ala do Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia foi anunciada nesta semana pelo prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD). O valor do recurso não foi informado. As obras começam em abril.

De acordo com a prefeitura, durante o período da reforma, o atendimento adulto de urgência e emergência será concentrado no PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada (antiga Unidade Respiratória), que vai passar a atender 24 horas por dia.

O projeto prevê nova fachada com recuo para o desembarque de pacientes. A obra também vai abranger as salas hoje utilizadas para recepção, triagem, enfermagem, medicação, inalação e observação de adultos, bem como a pediatria, cujo atendimento deve permanecer durante a reforma, mas em outro setor.

Segundo a secretária de Saúde, Jaqueline Serrano, por sua vez, as melhorias no prédio da antiga Unidade Respiratória estão sendo feitas dentro do “pacote” de intervenções nos prédios da rede básica, e já estão 70% concluídas.