Nova Odessa vai reformar campo do São Jorge

A Prefeitura de Nova Odessa publicou no Diário Oficial da última quarta-feira a contratação de uma empresa para reformar os vestiários, implantar iluminação e colocar rede de proteção no campo do São Jorge. A empresa V. P. de Campos – EPP foi contratada pelo valor de R$ 67.394,87.

De acordo com Carmelo Francisco dos Santos, responsável pelo campo e que dá aulas de futebol no espaço, é preciso colocar as proteções para que as bolas não caiam mais no Ribeirão Quilombo, que passa ao lado.

Campo passará por melhorias após contratação feita pela prefeitura – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Vai ajudar bastante [a obra] porque temos perdido muitas bolas e também acho que seria necessário um tipo de adubo para a grama, está muito seca”, diz.

No local funcionam escolinhas de futebol para meninas e meninos durante a semana e, aos domingos, acontecem jogos e campeonatos de adultos.

A prefeitura foi questionada sobre quando a obra deve começar e a previsão de término, além de se as aulas serão comprometidas com as reformas, mas não se manifestou até o fechamento desta edição.