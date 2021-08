Nova Odessa vai receber R$ 1,6 milhão para investimentos na saúde

Verba para investimentos na saúde foi repassada por deputado federal - Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

A Prefeitura de Nova Odessa vai receber ainda no segundo semestre deste ano, uma emenda do deputado federal Alencar Santana Braga (PT), no valor de R$ 1,6 milhão, para investimentos na rede municipal de saúde. O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), recebeu a confirmação da liberação da verba pelo parlamentar nesta sexta-feira (6).

“Essa emenda está vindo na hora certa, porque estamos fazendo uma grande reforma dos quartos da internação do hospital, mas também precisamos modernizar o parque tecnológico, comprar novos equipamentos e aparelhos que nossos profissionais da saúde precisam, para melhorar as condições de trabalho de todos eles e também o atendimento da nossa população”, disse Leitinho. De acordo com a administração municipal, a verba poderá ser usada ainda este ano no setor.

Ao lado do secretário da pasta, Nivaldo Luís Rodrigues, prefeito e deputado visitaram as dependências do hospital e maternidade. Parte do recurso deve ser usada na modernização da área. O pedido pelos recursos havia sido feito por Leitinho ao parlamentar federal em em fevereiro deste ano.

“Quero agradecer o deputado Alencar pela destinação da emenda, é um valor muito expressivo, muito bem-vindo, e vamos utilizá-lo da melhor forma possível, a população de Nova Odessa vai ter muito a lhe agradecer. Tudo que estamos fazendo visa humanizar ainda mais o atendimento à população e as condições de trabalho da nossa equipe”, acrescentou o secretário de Saúde da cidade.

“É um prazer poder colaborar com Nova Odessa e com a gestão do prefeito Leitinho e do secretário Nivaldo. Já é possível perceber o resultado das reformas no hospital, dessas melhorias que vão humanizar ainda mais o atendimento na Saúde. Vemos uma equipe, um secretário e um prefeito comprometidos com isso, resgatando a dignidade e o respeito ao seu povo, e temos certeza que o valor dessa emenda está em boas mãos e vai contribuir nesse trabalho”, disse o deputado federal.