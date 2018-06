Nova Odessa vai receber carreta do Hospital do Amor

A carreta do Instituto de Prevenção do Hospital do Amor de Campinas estará em Nova Odessa entre os dias 2 e 6 de julho realizando exames preventivos. A unidade móvel estará atendendo em frente à prefeitura e vai oferecer 192 exames de mamografia e outros 250 de papanicolau. O secretário de Saúde da cidade, Vanderlei Cocato, ressalta que os exames serão realizados em pacientes que estão já estão na lista de espera e formam a demanda reprimida.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Vamos preencher as guias que o Hospital do Amor vai nos disponibilizar e somente quem tiver esta guia preenchida poderá realizar o exame nesses dias em que a carreta está em Nova Odessa. Então, será um mutirão somente para pacientes que já estão em nossa fila de espera”, explicou Cocato.

“Estamos buscando cada vez mais investimentos para os cuidados com a saúde da mulher. Sabemos que no caso do câncer, quanto antes detectado o tumor, maiores as chances de cura e esta é uma iniciativa não apenas de combate à doença, mas de estímulo aos cuidados com a saúde”, completou o secretário.

Cronograma

Segundo a Secretaria de Saúde, no dia 2 (segunda-feira), o atendimento será feito entre 8h e 15h, com a realização de 36 exames de mamografia. No dia 3 (terça-feira), o atendimento também será das 8h às 15h, com mais 36 exames de mamografia.

Na quarta-feira, dia 4, as mamografias (48 no total) serão realizadas entre 8h e 17h. Já na quinta-feira, dia 5, serão mais 36 exames de mamografia, entre 8h e 15h.

Por fim, na sexta-feira, dia 6 de julho, vão ser realizados os últimos 36 exames de mamografia, também entre 8h e 15h. Com relação aos exames de papanicolau, serão realizados 50 exames em cada dia, totalizando 250.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.