Nova Odessa vai prorrogar prazo para pagamento de impostos

A Prefeitura de Nova Odessa vai prorrogar para 20 de abril o vencimento de todos os impostos, taxas e tarifas que venceriam entre 1º de março e 19 abril. Um decreto do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), será publicado nesta terça-feira (30) para estabelecer a nova data.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Estão inclusos na prorrogação a 1ª parcela ou parcela única com desconto de 10% do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021. A alteração também beneficia os contribuintes que recolhem o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

“Muitas pessoas não estão conseguindo pagar seus impostos nos bancos, então temos que pensar também neste contribuinte afetado pela quarentena”, afirmou Leitinho.

De acordo com o secretário de Finanças e Planejamento da cidade, Brauner Antonio Feliciano, a decisão leva em conta a limitação imposta pela fase emergencial do Plano São Paulo.

Para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a medida imposta pelo Governo do Estado suspende o atendimento presencial em parte da rede bancária e na Central de Atendimentos ao público no paço municipal de Nova Odessa.