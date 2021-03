Nova Odessa vai multar quem alugar chácara para eventos com aglomerações

A Prefeitura de Nova Odessa publicou um decreto, nesta sexta-feira (26), que prevê multa de R$ 290 a R$ 290 mil para os donos de chácaras ou salões de festas que locarem seus espaços para eventos com aglomeração durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Donos de chácaras serão multados caso município flagre aglomeração – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A medida, segundo o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), foi tomada para evitar um colapso no sistema de saúde do município e fazer com que a cidade não precise aderir ao lockdown.

“Nós vimos em alguns estudos que a Covid-19 transmite mais em festas, aniversários, onde tem aglomeração, e agora não é hora da gente comemorar, é hora da gente ficar em casa e não transmitir o vírus”, afirmou.

As multas previstas constam no Código Sanitário do Estado de São Paulo e variam conforme cada caso. O decreto ainda estipula a suspensão do alvará de licença e funcionamento do estabelecimento e o seu fechamento.

“Os números tão crescendo, muitos infectados. Tínhamos 12 leitos na Unidade Respiratória, aumentamos para 18, depois fizemos a ala Covid com mais 11. Agora estamos montando de 10 a 16 salas com cama para atender as pessoas”.

“Nós estamos nos preparando e estou fazendo a minha parte como prefeito. Precisamos também cobrar da população que faça a sua parte, principalmente os donos de chácaras que alugam para eventos que aglomeram muitas pessoas”, finaliza Leitinho.