Nova Odessa vai abrir 57 vagas com bolsa de R$ 1,2 mil

A Prefeitura de Nova Odessa vai abrir 57 vagas de estágio, além de cadastro reserva. Só para estudantes de pedagogia serão 40 postos. A administração confirmou que o processo seria publicado no Diário Oficial, na noite desta segunda, o que não ocorreu até o fechamento desta edição.

Os estagiários receberão bolsa auxílio mensal para nível superior de R$ 1.212, para jornada de 6 horas diárias, além de auxílio transporte.

Em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), as vagas são para estudantes de administração, ciências biológicas, ciências contábeis, direito, logística, pedagogia e tecnologia em gestão pública. Já ao cadastro reserva são ofertadas para ciências econômicas, engenharia civil, farmácia, serviço social, tecnologia em marketing e informática.

As inscrições e respostas ao questionário de análise curricular serão recebidas no site www.ciee.org.br, até às 12h do próximo dia 11. Podem se inscrever alunos de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Americana e Santa Bárbara.