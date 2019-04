Nova Odessa vacina 672 pessoas contra gripe em uma semana

Na primeira semana da campanha nacional de vacinação contra a gripe, 672 pessoas foram imunizadas em Nova Odessa, segundo relatório divulgado na tarde desta quarta-feira (17) pela Secretaria de Saúde do município. O número corresponde a apenas 6,7% do público-alvo da campanha, que começou no último dia 10 de abril e se estende até 31 de maio para os grupos prioritários.

Segundo o relatório emitido pela Unidade de Saúde e Vacina, órgão ligado à Vigilância Epidemiológica, a região do Jardim São Jorge teve a maior cobertura até agora. Entre os dias 10 e 17, foram aplicadas 264 doses da vacina na UBS do bairro, o equivalente a 39,3% do total de imunizações. No Jardim Alvorada, foram 220 pessoas vacinadas (32,7%) e no Jardim Éden, 131 (19,5%). Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O secretário de Saúde do município, Vanderlei Cocato, reforça a importância da imunização. “É fundamental que as pessoas dos grupos de risco procurem nossos postos de vacinação. O movimento nos locais está tranquilo e permite que elas recebam a dose rapidamente e retomem suas rotinas”, afirmou o secretário, explicando que a vacina não dói, não transmite a gripe e é gratuita.

Até esta quinta-feira (18), estão sendo priorizadas crianças com idade entre 6 meses e 5 anos e 11 meses, grávidas em qualquer período gestacional e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto). A partir de domingo (21), todo o público-alvo da campanha que inclui, ainda, trabalhadores da saúde, indígenas, idosos, professores, doentes crônicos, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de jovens sob medidas socioeducativas, terá direito à vacina.

Aproximadamente 10 mil pessoas têm direito à vacina em Nova Odessa. Em todo país, a campanha deve levar 58 milhões de pessoas aos postos de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, a composição da vacina, que é tríplice, foi alterada e protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.

SERVIÇO

Campanha nacional de vacinação contra a gripe

De 10 de abril a 31 de maio, em todas as unidades básicas de saúde. O Dia D da campanha, com uma mobilização nacional, acontece em 4 de maio, das 8h às 17h.

Endereços dos postos de vacinação:

Atendimento da UBS 2: Avenida Carlos Botelho, 3 – Centro

Atendimento da UBS 3 e 5: Rua das Imbuias, 65 – Jardim Alvorada

Atendimento da UBS 1 e 6: Rua Emygdio Pierozzi, 300 – Jardim Novos Horizontes

Unidade Básica de Acesso Avançado: Rua Louis Francescon, 65 – Jardim São Francisco

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.