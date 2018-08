Nova Odessa vacina 2.148 animais contra raiva

A terceira etapa da campanha de vacinação antirrábica em Nova Odessa imunizou 2.148 animais no sábado (25). Desta vez, a Secretaria de Saúde de Nova Odessa, através do Setor de Zoonoses, atendeu os bairros Jardim Alvorada, Klavin, Santa Rita II, São Manoel e Monte das Oliveiras, onde foram vacinados 1.729 cães e 419 gatos. No total, durante a campanha realizada na área urbana, foram aplicadas 4.423 doses.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

De acordo com a veterinária Paula Faciulli, no próximo sábado, dia 1º, os agentes do setor de Zoonoses da Prefeitura estarão nos bairros de chácaras. A área rural já foi toda coberta. Por fim, ainda haverá uma campanha casa a casa nos bairros Jardim Eneides e São Francisco. A estimativa é vacinar 8 mil animais.

“A vacinação é muito importante para prevenir uma doença que mata animais e pessoas. Apesar de termos tomado todas as providências, um caso de raiva em morcego foi registrado na cidade, o que revela a existência da doença nas proximidades. Por isso, tivemos todo o cuidado de alertar a população para a campanha”, explicou.

O secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, destacou que, embora a raiva esteja controlada, a vacinação anual é obrigatória por lei. “Esse é o fator de maior relevância para garantir a manutenção de controle da doença nas populações de cães e gatos e por consequência para a população humana”.

As informações são da diretoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.