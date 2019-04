Nova Odessa une secretarias no combate à dengue

A Prefeitura de Nova Odessa segue realizando ações contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Desde o dia 14 de março, um trabalho modelo vem sendo realizado pelo município, unindo as secretarias de Saúde e de Obras e Planejamento Urbano no combate ao mosquito.

Atualmente, três ações conjuntas estão sendo realizadas pelo município: a nebulização com veneno, o controle de criadouros e a retirada de entulhos, madeira, plásticos, pneus e recicláveis, que são possíveis ambientes para proliferação do mosquito e abrigo de escorpiões. Até o momento, foram retirados 24 caminhões de lixo e materiais recicláveis em más condições. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Nesta segunda-feira (1), o bairro Monte das Oliveiras recebeu a equipe nesta ação mais ofensiva contra o mosquito. A ação no bairro continua nesta terça (2). A Secretaria de Saúde recomenda aos moradores para que, no momento da aplicação, deixem portas e janelas abertas, retirem do imóvel todos os animais domésticos, assim como roupas dos varais, e aguardem na calçada do lado oposto.

No caso de haver recém-nascido, pessoa acamada ou com problemas respiratórios e alérgicos, os moradores devem informar os técnicos, a fim de receberem a orientação devida sobre os procedimentos adequados.

Preocupação

A diretora de Parques e Jardins, Neide Postigo, ajuda à população. “Estamos muito preocupados porque continuamos encontrando muito acúmulo de criadouros, objetos inúteis, entulhos, entre outros. É preciso a colaboração de todos para, juntos, vencermos este combate. Nossos agentes fazem o trabalho de campo, entrando nas casas fiscalizando, vistoriando, notificando e pedindo a retirada dos materiais de risco. Enquanto isso, outra equipe já fica de prontidão para ir limpando tudo, carregando o caminhão e fazendo o descarte correto. Estamos fazendo nossa parte, é importante que a população também faça a sua”, disse ela.

O secretário de Saúde Vanderlei Cocato ressalta um detalhe importante durante esta ação nos bairros. “Nossos funcionários estão devidamente uniformizados, possuem identificação e estão sempre acompanhados do veículo de combate à dengue, para segurança da população. Portanto, quando a equipe chegar em sua residência, colaborem e abram suas casas para exterminarmos esse perigo”, pede o secretário.

As informações são da diretoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.