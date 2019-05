Nova Odessa terá plano de segurança para barragens

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Nove anos após a edição de uma lei federal sobre o tema, a Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) vai elaborar planos de segurança para quatro barragens do seu sistema de captação de água. Os laudos devem conter dados sobre a construção, operação e manutenção, além do panorama de atual de segurança, obtido por meio de inspeções.

Segundo a empresa estatal, que presta os serviços de saneamento no município, as estruturas não necessitavam desse documento até fevereiro deste ano, quando foram “reclassificadas” pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), órgão estadual responsável pela fiscalização dos serviços.

As represas Recanto 2 e 3 e Lopes 2 foram classificadas na categoria A (alto risco), em função de moradias existentes no entorno, enquanto a Recanto 1 foi enquadrada na categoria B (médio risco).

“Até fevereiro deste ano, as barragens da Coden não preenchiam os requisitos da lei federal para elaboração de um plano de segurança, uma vez que cabia ao DAEE fazer a classificação do potencial de risco, o que ainda não havia feito. Só a partir da implantação do sistema de informação e desse enquadramento a companhia passou a ter obrigação de elaborar o estudo, com um plano de ação emergencial, e está fazendo”, afirmou o diretor-presidente da Coden, Ricardo Ongaro por meio de sua assessoria de imprensa.

A elaboração dos planos deve demorar por volta de seis meses e será executada por uma empresa especializada, contratada por meio de licitação. “Vale ressaltar que temos outorga para operação de todos os reservatórios, com estudos hidráulicos e hidrológicos realizados nos últimos dois anos, atestando a disponibilidade de água para captação e as características estruturais das barragens. Além disso, nosso corpo técnico, composto por engenheiros especializados, faz inspeções periódicas nas barragens”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL.

Em nota, o DAEE afirmou que é responsável pela outorga de 143 barragens. “ A revisão é periódica. Com base nos dados que o empreendedor declara no sistema, a equipe técnica do DAEE realiza a classificação de acordo com a Lei Federal 12.334/2010. A medida é preventiva e a fiscalização ocorre regularmente”, informou.