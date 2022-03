Nova Odessa terá Outlet Municipal nos dias nesta quarta e na quinta-feira

A prefeitura de Nova Odessa, em parceria com a Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), promove nesta quarta (9) e quinta-feira (10) o “Nova Odessa +Barato: Outlet Municipal”, um “bota fora” de produtos com preços mais acessíveis.

O evento acontece no espaço da tradicional da feira de sábado, na Rua Anchieta, no Centro, das 16h às 21h, podendo se estender até 22h. A entrada é gratuita. O outlet deve contar com 36 expositores de diversos segmentos, além de praça de alimentação nas laterais do espaço.

O “Nova Odessa +Barato” tem o apoio do Sebrae e do CMEC (Conselho de Mulheres Empreendedoras e de Cultura). O evento não tem custo aos lojistas participantes, bastando ter CNPJ e estar estabelecido no município para poder fazer parte.

Os interessados em ter um box no evento devem se inscrever no Posto do Sebrae Aqui, que funciona no mesmo prédio da Associação Comercial.