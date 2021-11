Nova Odessa tem retorno das aulas presenciais na Educação Infantil e parte do Fundamental

Alunos da educação infantil e dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental voltam as aulas presenciais nesta segunda – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

As aulas na Educação Infantil e para os 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 1 voltam a ter 100% de atendimento presencial em Nova Odessa a partir desta segunda-feira (8).

De acordo com a Prefeitura de Nova Odessa, a retomada integral de todas as séries vai seguir um cronograma que foi dividido em duas etapas, considerando os casos de pessoas com comorbidades para casos graves de Covid-19, a quantidade de vacinas já aplicadas no município e a imunização completa dos profissionais que atuam na rede.

Desta forma, alunos das fases 1 e 2 da Educação Infantil com 4 horas diárias de aulas, bem como alunos matriculados nos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 1, terão 100% de presença diária, de acordo com seus horários normais, a partir desta segunda.

Já as turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental 1 permanecerão ainda em sistema de revezamento, com a retomada das aulas 100% presenciais somente no dia 22 de novembro.

Ainda segundo a nova resolução da Secretaria de Educação, só poderão permanecer com aulas de forma remota os alunos com comorbidades comprovadas por atestado médico que, neste caso, receberão o material didático impresso para ser trabalhado em casa.

A prefeitura informou que estão sendo distribuídas 11,5 mil máscaras aos alunos da rede desde o início do retorno das aulas presenciais, em agosto. Também foram providenciados totens de álcool em gel a 70%, termômetros digitais e a atualização dos protocolos sanitários devidamente homologados pela Vigilância Sanitária, de acordo com o espaço físico de cada escola e treinamento das equipes.