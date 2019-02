Nova Odessa tem caso suspeito de febre maculosa

Uma paciente internada no Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa, está com suspeita de febre maculosa. A professora Vivian Fernanda da Silva, de 38 anos, foi até a Lagoa do Taquaral, em Campinas, no início do mês e começou a passar mal. Ela reclama do atendimento recebido na unidade hospitalar.

Ela contou que após sentir dores no corpo, febre alta e observar manchas vermelhas pelo corpo, procurou o pronto-socorro. A professora disse que foi até o hospital nos dias 11, 12 e 14 de fevereiro, mas que somente nesta última data foi internada. Nas anteriores, Vivian foi medicada com Complexo B e Dipirona, recebendo alta em seguida mesmo os sintomas permanecendo.

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa disse que a paciente está sendo medicada adequadamente para a suspeita de febre maculosa, e explicou que a sorologia para confirmar a doença demora no mínimo 15 dias para ficar pronta. “Amanhã, às 13 horas, a paciente será avaliada por uma médica infectologista. A secretaria nega que a paciente tenha sido mal atendida e ressalta que tanto ela quanto a família estão recebendo todos os cuidados e as informações necessárias”, disse.

REGIÃO

Nova Odessa não respondeu quantos outros casos suspeitos de febre maculosa há no município. Hortolândia investiga duas notificações e Santa Bárbara d’Oeste outras quatro. Americana e Sumaré não informaram até o fechamento da reportagem.