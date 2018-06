Nova Odessa tem campanha de doação de sangue

Neste sábado (2) haverá em Nova Odessa a terceira edição no ano da Campanha “Doe Sangue, Salve Vidas”, uma oportunidade de ajudar com os estoques dos bancos de sangue e plaquetas, necessários em atendimentos de urgência, emergência e cirurgias nos hospitais da região.

A iniciativa é do Lions Clube, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e ocorre no Ambulatório de Especialidades, ao lado do Hospital Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’. A arrecadação ocorre das 8h30 às 12h, com apoio da Polícia Militar, da Ação Social Família Silva e de representantes da Etec (Escola Técnica Estadual). Foto: Arquivo / O Liberal

Realizada a cada dois meses, a mobilização busca repor o estoque do Hemocentro, que cede as bolsas aos municípios quando necessário. “Sabemos que as pessoas estão tendo dificuldades de locomoção com veículos, por escassez de combustíveis. Mas quem mora perto dos locais, é importante procurar o local e fazer a sua doação”, destaca o secretário municipal de Saúde, Vanderlei Cocato.

A Secretaria Estadual de Saúde fez uma convocação na última segunda-feira (28) a todos os doadores, para aumentar os estoques dos bancos de sangue e plaquetas em todo o Estado de São Paulo.

“As doações são fundamentais para que as unidades de saúde também mantenham os estoques de plaquetas, que ajudam no controle de sangramentos e são usadas, por exemplo, em tratamentos contra o câncer”, cita Cocato. “É um momento importantíssimo e essencial”, acrescenta o presidente do Lions, Clébson do Nascimento. No ano passado, Nova Odessa arrecadou 468 bolsas de sangue.

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza costuma participar das ações e já realizou 45 doações próprias no município. “É importante ajudar ao próximo e a salvar vidas”, completa.

Podem ser doadores as pessoas entre 18 e 69 anos e que pesem, no mínimo, 50 quilos. Mais informações sobre a iniciativa do Lions Clube e parceiros podem ser obtidas pelos telefones (19) 3476-8194 e (19) 3466-1350.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.