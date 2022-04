Nova Odessa tem 32 vagas de emprego para esta terça-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa está com 32 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (29).

Os interessados devem enviar os currículos ainda hoje para ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br com a especificação da função interessada no título do e-mail.

As vagas disponíveis são para ajudante de montagem, caldeiro, costureira, gerente para rede de fast food, jardineiro, operador de retroescavadeira, operador de roçadeira/tratorista, PCP feminino, professor médico veterinário, mecânico de autos, mecânico de manutenção, técnico de instalação, ajudante de tinturaria, operador de turbo, pesador de correntes, laboratorista, mecânico de manutenção e soldador.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco