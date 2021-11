Nova Odessa tem 1º Festival do Torresmo neste fim de semana

O 1º Festival do Torresmo acontece neste fim de semana em Nova Odessa, na Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura municipal. A edição é realizado pela Focus Produções com apoio da Prefeitura Municipal de Nova Odessa e Diretoria de Cultura e Turismo. O evento será realizado na sexta-feira (19), das 16h às 22h e no sábado e domingo (21), das 12h às 22h.

Evento conta ainda com programação de shows ao vivo – Foto: Divulgação / Prefeitura Nova Odessa

Festival contará com uma variedade de receitas envolvendo cortes suínos. No cardápio, terão opções como: joelho de porco, leitão pururuca, torresmo tradicional, torresmo de rolo, torresmo recheado, torresmo mineiro, costela suína, pernil, pancetta e muito mais.

Além das receitas suínas, o evento trará também a presença de cervejarias artesanais e diversas opções de receitas de churros.

A entrada é gratuita e cobrança será apenas na consumação dos produtos. No local, haverá espaço especial para as crianças e uma programação de shows ao vivo e a presença do Chef Adan Garcia, especialista em suínos. Para os visitantes que queiram trazer seus animais de estimação, o evento também será “Pet Friendly”.

De acordo com a direção do evento, o uso de máscaras durante o evento é obrigatório e pode ser retirado apenas durante o consumo dos alimentos.

Confira a programação de shows:

19/11 às 20h30: Rockstones Cover;

20/11 às 16h30: Banda Olho de Lobo – Rock Clássico e Blues;

20/11 às 20h30: Guns N’ Roses Cover;

21/11 às 16h30: Bon Jovi Cover;

21/11 às 20h30: Banda O Livro dos Dias – Tributo à Legião Urbana.

Cosplay solidário no domingo

Serão arrecadados alimentos em prol de famílias carentes – Foto: Divulgação / Prefeitura Nova Odessa

Além do festival, acontece no domingo (21) o 2º Cosplay Solidário em prol de famílias carentes de Nova Odessa. O encontro será das 9h às 14h, no estacionamento do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro. A ação é realizada pela Star Hill Brasil, com o apoio da administração municipal.

Serão arrecadados alimentos, leite, brinquedos e itens de higiene, além de ração para pets para as famílias atendidas pela Diretoria de Promoção Social de Nova Odessa.

O organizador e responsável pela Star Hill Brasil, Ocir Eduardo, confirmou a participação de cerca de 60 cosplayers para o evento. A ação contará com três “brinquedões” infláveis, algodão doce, pipoca e pintura facial, além de pintura artificial de cabelo.

Na primeira edição, ocorrida em setembro, foram arrecadados 150 quilos de alimentos, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza, e aproximadamente 500 brinquedos.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco