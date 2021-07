Nova Odessa se aproxima dos 50% de vacinados e realiza mutirão neste sábado

Marca deve ser ultrapassada com mais um mutirão de imunizações no Ginásio do Santa Rosa

Nova Odessa começou a vacinar maiores de 30 anos nesta segunda-feira – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

Nova Odessa chegou nesta sexta-feira (23) à marca de 39.174 doses de vacinas aplicadas contra o coronavírus (Covid-19). Em apenas um dia, foram incluídas mais 1.073 vacinas.

A cidade chegou a 30.322 primeiras doses (o equivalente a 49,74% da população, estimada pelo IBGE em 60.956 habitantes) e a 8.852 segundas doses e doses únicas (com 14,52% da população com o esquema vacinal completo, incluindo 7.765 doses complementares e 1.087 doses únicas).

A marca dos 50% de vacinados deve ser alcançada já neste sábado (24) de manhã em Nova Odessa, quando será promovido mais um mutirão de imunizações no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, único ponto de vacinação do município.

Serão colocadas à disposição neste sábado mais 650 doses iniciais de vacinas, com senhas distribuídas a partir das 8h a moradores a partir dos 30 anos.

O mutirão acaba às 13h ou quando acabarem as doses disponíveis para o dia. Não é preciso agendamento.

Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa.

O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, com portas abertas de segunda a sexta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 15h45 (ou até acabarem as senhas correspondentes às doses disponíveis no dia).