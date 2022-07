Nova Odessa regulamenta lei de isenção a idosos no transporte público

Desta forma, a partir de 1º de agosto, os idosos e as pessoas com deficiência podem acessar os veículos com uma carteirinha especial

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou que está regulamentando a lei que isenta idosos de 60 anos ou mais e PCDs (Pessoas Com Deficiências) a usarem o transporte coletivo urbano, sob concessão da Rápido Sumaré. Desta forma, a partir de 1º de agosto, os idosos e as pessoas com deficiência podem acessar os veículos com uma carteirinha especial.

De acordo com a administração, até então, mesmo com a lei vigente, ficava no entendimento do motorista abrir a porta de trás e autorizar a entrada, o que possivelmente só estava sendo feito para pessoas com mais de 64 anos e com o RG do idoso, ou seja, a partir de uma idade acima da definida na lei municipal.

Já com relação aos PCDs, a lei municipal definia que a isenção seria estabelecida pelo município em decreto, o que não havia sido feito.

Para os que se enquadram nos requisitos e que queiram o benefício, o guichê da concessionária Rápido Sumaré na rodoviária já começou a oferecer atendimento para a emissão das carteirinhas.

Para obter o documento por idade, os interessados devem comparecer munidos dos documentos RG, CPF e comprovante de endereço em Nova Odessa, incluindo originais e cópias. Feito isso, a carteirinha fica pronta em até cinco dias úteis.

Já para solicitar o “Cartão Especial” (a isenção para PCDs), o solicitante deve pedir um laudo médico com a CID da deficiência junto à ouvidoria da Secretaria de Saúde, na sede da pasta. Em seguida, deverá preencher o requerimento de isenção de tarifa e protocolar no setor de protocolo da prefeitura, com cópia do laudo médico, certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, comprovante de endereço e telefone.