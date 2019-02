Nova Odessa reduz valores de várias faixas da taxa do lixo

A Prefeitura de Nova Odessa reduziu os valores de diversas faixas de cobrança da taxa do lixo. A principal mudança ocorre para os grandes geradores de resíduos sólidos, que vão pagar 67% a menos do que o previsto originalmente. A publicação ocorreu no Diário Oficial da cidade nessa terça-feira (12).

De acordo com o documento, a cada 1.000 litros de resíduo gerado, os grandes geradores pagarão R$ 126,77. Antes, no decreto de novembro de 2018 que instituiu a TMR (Tarifa de Manejo de Resíduos), o valor cobrado era R$ 380,00.

Para comércios, a redução varia de 13% a 25%. Na indústria, gira em torno de 64,2%. Os valores residenciais são praticamente os mesmos.

QUESTIONAMENTO

No dia 14 de janeiro, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Nova Odessa protocolou ofício pedindo que o MP (Ministério Público) analise o decreto de 22 de novembro de 2018, que permite que a Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) cobre a taxa do lixo mediante o quanto foi consumido de água no imóvel, o que gerou dúvidas e críticas da população. O pedido ainda é analisado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

O OUTRO LADO

A Prefeitura de Nova Odessa informa que, em relação aos consumidores enquadrados nas classes “comercial” e “industrial”, foi realizada uma readequação nos valores, uma vez que a primeira tabela feita em conjunto com a Coden – responsável pelo serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos – levou em consideração uma estimativa menor de “grandes geradores” em relação ao que realmente se verificou na prática com o início da cobrança.

Ou seja, verificou-se, ao fim deste primeiro mês de cobrança da tarifa, que o número de “grandes geradores” é maior do que o estimado, possibilitando essa revisão.

Já com relação ao artigo 8º do decreto 3.934, a alteração foi necessária para corrigir um erro mesmo, uma vez que o antigo valor (R$ 380) era para cada 3.000 litros de resíduos, que é o volume onde se enquadra o consumo como grande gerador (inciso 1º do mesmo artigo). O valor está próximo do praticado pelo mercado privado.