Nova Odessa recebe trator como doação de empresa

A Prefeitura de Nova Odessa recebeu na manhã desta quinta-feira (7) a doação de um trator avaliado em R$ 83 mil. O veículo foi entregue pela Fazenda Fortaleza Ltda, responsável pelo Loteamento Residencial Parque Fortaleza. No compromisso assumido entre a administração pública e o empreendedor, o município recebe ainda uma retroescavadeira, um caminhão-pipa equipado com tanque com capacidade para 10 mil litros de água e um microônibus com capacidade para 25 pessoas.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

As chaves do trator foram entregues ao prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza e ao secretário de Obras, Projetos e Planejamento, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, pelo arquiteto Antonio Luiz Ribeiro, que representou a Fazenda Fortaleza.

Também acompanharam a solenidade o chefe de Gabinete, André Faganello; o secretário de Meio Ambiente, Edson Barros; a secretaria de Educação, Claudicir Brazilino Picolo, e o vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin; além da diretora de Parques e Jardins, Neide Postigo; e do diretor de Serviços Urbanos, Hélio de Jesus Brito.

“Desde que nós assumimos o governo, implantamos um novo modelo de gestão. Todos os empreendedores que chegam a Nova Odessa são convidados a contribuir de alguma forma com a nossa cidade, com a nossa população. Foi assim que conquistamos o Teatro Municipal Divair Moreira, várias obras pela cidade e, mais recentemente, a ampliação e reforma do Hospital e Maternidade Municipal”, ressaltou Bill.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.