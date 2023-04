Nova Odessa recebe o Projeto Cidadania Itinerante nesta quinta e sexta

Usuário emitindo senha de atendimento no guichê do Cidadania Itinerante - Foto: Divulgação - SJC

O Projeto Cidadania Itinerante chega nesta quinta e sexta ao bairro Jardim Monte das Oliveiras, em Nova Odessa. Promovido pela SJC (Secretaria de Justiça e Cidadania) do Governo do Estado, a ação disponibiliza emissão de documentos de forma gratuita e até entrada no seguro desemprego.

A van do projeto atenderá nos dias 20 e 21 de abril das 9h às 17h na Comunidade Bom Jesus, localizada na Rua Oscar Araium, 419, Jardim Monte das Oliveiras. Não é preciso agendamento para ser atendido e o serviço está disponível para toda a população de Nova Odessa.

No local é possível realizar o agendamento e emissão de 2ª vias (RG, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão de Óbito, CPF); emissão de atestados de antecedentes criminais; baixar Carteira de Trabalho Digital no celular; renovação de CNH; entrada no Seguro Desemprego; emissão de 2ª via de contas de água e luz; elaboração de Currículo Vitae; consultas ao Serasa; e orientações diversas, entre outros.

Também são feitos encaminhamentos e acolhimentos de denúncias dos diversos programas e coordenadorias da SJC, incluindo: Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS); Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI); Políticas para a Mulher (CPMULHER); Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP); Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI); Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC); Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte (PPCAAM); e Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania.

O projeto foi viabilizado em parceria com a prefeitura de Nova Odessa e espera ampliar a ação com o governo estadual. “É importante que o Governo do Estado se alie com as prefeituras paulistas para oferecer cada vez mais serviços e mutirões de atendimento que atendam às necessidades da população que mais precisa.”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi.