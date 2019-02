NO recebe 1ª etapa das obras do Hospital Municipal

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa recebeu a 1ª etapa das obras de ampliação e reforma do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia, que está sendo realizada pela empresa Midas Incorporadora e Administradora, numa parceria entre a Administração a iniciativa privada.

A primeira etapa consistiu na construção de uma sala de espera para atendimento integrada com a enfermaria, reforma de quatro consultórios, da sala de expurgo, sala de inalação e cobertura do necrotério. O investimento total previsto é de R$ 2,5 milhões nas seis etapas. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Quando eu peguei uma folha em branco e comecei a desenhar como seria a reforma e ampliação do hospital, não conseguia imaginar que ficaria desta forma, uma obra fenomenal. Hoje é um dia de emoção para a Secretaria de Saúde de Nova Odessa”, disse o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, ao receber as chaves das mãos de José Messias Spozito Júnior, representante da empresa Midas, ao lado do engenheiro Tiago Leme Diniz.

Também participaram da cerimônia os secretários Elvis Ricardo Mauricio Garcia (Obras), Carol Moura (Desenvolvimento Econômico) e o chefe de Gabinete, André Faganello, bem como o vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, e a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria de Fátima Dalmédico, além de servidores da Secretaria de Saúde. A sala de espera para atendimento deve entrar em funcionamento nos próximos 15 dias, assim que o serviço de climatização for concluído.

Além da construção da nova sala de espera para atendimento, a primeira etapa das obras contemplou a reforma completa dos 4 consultórios – que receberam pastilhas que facilitam a limpeza e a troca do piso vinílico por porcelanato -, ampliação da sala de inalação – cuja capacidade de atendimento passou de 3 para 5 pacientes ao mesmo tempo -; reforma da sala de expurgo e a cobertura do necrotério.

Outras etapas

A segunda etapa das obras já está em andamento há cerca de um mê e consiste na construção de uma nova recepção para as pessoas que irão visitar os pacientes internados na clínica médica.

Já a terceira etapa será a reforma e ampliação da enfermaria. “Os materiais aplicados nesta obra atendem todas as normas exigidas para instalações hospitalares. Com a reforma, certamente haverá um novo fluxo de pacientes”, frisou o diretor de Obras da Prefeitura, Erik Ortolano.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.